    Azərbaycan Latviyaya kivi tədarük etməyə başlayıb

    ASK
    • 24 dekabr, 2025
    • 14:59
    Azərbaycan Latviyaya kivi tədarük etməyə başlayıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycan 1,89 milyon ABŞ dolları dəyərində 2 539 ton kivi idxal edib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 10 %, kəmiyyət olaraq – 12 % azdır.

    Azərbaycan İrandan 1,67 milyon ABŞ dolları dəyərində (bir il əvvəlki göstəricidən 16 % az) 2 382 ton (-16 %), Çilidən 109 min ABŞ dolları dəyərində (+38 %) 78 ton (+39 %), Çindən 90,3 min ABŞ dolları dəyərində (+6 dəfə) 77,3 ton (+15 dəfə), İtaliyadan 15,4 min ABŞ dolları dəyərində (+2,5 dəfə) 1,92 ton (+2,7 dəfə), Yeni Zelandiyadan 4,11 min ABŞ dolları dəyərində (-9 %) 0,48 ton (-14 %) məhsul alıb.

    Hesabat dövründə Azərbaycan 478,32 min ABŞ dolları dəyərində (+42 %) 423,45 ton (-5 %) kivi ixrac edib.

    Azərbaycan Rusiyaya 291,76 min ABŞ dolları dəyərində (-0,3 %) 312,45 ton (-20 %), Ukraynaya 136,82 min ABŞ dolları dəyərində 63,2 ton (1 il əvvəl tədarük olmayıb), Latviyaya 26 min ABŞ dolları dəyərində 17,8 ton və Qazaxıstana 23,71 min ABŞ dolları dəyərində (-44 %) 30 ton (-48 %) məhsul satıb.

    Bu il son 14 ildə (qeyd: xarici ticarət üzrə açıq istifadədə olan rəsmi statistika 2011-ci ilə kimidir) ilk dəfə olaraq Latviyaya tədarük həyata keçirilib.

