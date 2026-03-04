Kolumbiyanın yeni səfiri Azərbaycana gəlib
Xarici siyasət
- 04 mart, 2026
- 09:47
Kolumbiyanın Azərbaycandakı yeni səfiri Nelsi Rakel Munar Jaramillo (Nelsy Raquel Munar Jaramillo) Bakıya gəlib.
Bu barədə "Report" diplomatik nümayəndəliyə istinadən xəbər verir.
"Səfir Munar Jaramillonun gəlişi iki ölkə arasında siyasi, iqtisadi, ticarət və mədəni əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsində, eləcə də investisiya, təhsil, turizm və mədəni diplomatiya sahəsində mübadilələrin genişləndirilməsinə yönəlmiş təşəbbüslərin irəliləməsində yeni mərhələni ifadə edir.
O, siyasi dialoqu dərinləşdirmək, institusional əlaqələri möhkəmləndirmək və Kolumbiya ilə Azərbaycan arasında qarşılıqlı faydalı münasibətlərin inkişafına töhfə verəcək əməkdaşlıq üçün yeni imkanların aşkarlanması istiqamətində işini davam etdirəcək", - səfirlikdən bildirilib.
