Новый посол Колумбии прибыла в Азербайджан

Новый посол Колумбии в Азербайджане Нелси Ракель Мунар Харамильо (Nelsy Raquel Munar Jaramillo) прибыла в Баку.

Об этом сообщает Report cо ссылкой на дипмиссию.

"Приезд посла Мунар Харамильо знаменует собой новый этап в укреплении политического, экономического, торгового и культурного сотрудничества между двумя странами, а также в продвижении инициатив, направленных на расширение обменов в сфере инвестиций, образования, туризма и культурной дипломатии. Она продолжит работу по углублению политического диалога, укреплению институциональных связей и выявлению новых возможностей для сотрудничества, которые будут способствовать развитию взаимовыгодных отношений Колумбии и Азербайджана", - заявили в посольстве.