Новый посол Колумбии прибыла в Азербайджан
Внешняя политика
- 04 марта, 2026
- 09:45
Новый посол Колумбии в Азербайджане Нелси Ракель Мунар Харамильо (Nelsy Raquel Munar Jaramillo) прибыла в Баку.
Об этом сообщает Report cо ссылкой на дипмиссию.
"Приезд посла Мунар Харамильо знаменует собой новый этап в укреплении политического, экономического, торгового и культурного сотрудничества между двумя странами, а также в продвижении инициатив, направленных на расширение обменов в сфере инвестиций, образования, туризма и культурной дипломатии. Она продолжит работу по углублению политического диалога, укреплению институциональных связей и выявлению новых возможностей для сотрудничества, которые будут способствовать развитию взаимовыгодных отношений Колумбии и Азербайджана", - заявили в посольстве.
Последние новости
09:50
Цены на нефть марки Brent достигли почти $83 за баррельЭнергетика
09:49
В Азербайджане за 2 месяца из госбюджета возвращено более 25 млн манатовФинансы
09:49
Цена азербайджанской нефти превысила $86Энергетика
09:45
Новый посол Колумбии прибыла в АзербайджанВнешняя политика
09:42
Венесуэльская PDVSA заключила контракты с нефтетрейдерами из СШАЭнергетика
09:33
В Гяндже произошло ДТП, водитель погибПроисшествия
09:25
Из стран Ближнего Востока в Казахстан вернулись свыше 900 граждан страныВ регионе
09:11
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.03.2026)Финансы
09:08