Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    Новый посол Колумбии прибыла в Азербайджан

    Внешняя политика
    • 04 марта, 2026
    • 09:45
    Новый посол Колумбии прибыла в Азербайджан

    Новый посол Колумбии в Азербайджане Нелси Ракель Мунар Харамильо (Nelsy Raquel Munar Jaramillo) прибыла в Баку.

    Об этом сообщает Report cо ссылкой на дипмиссию.

    "Приезд посла Мунар Харамильо знаменует собой новый этап в укреплении политического, экономического, торгового и культурного сотрудничества между двумя странами, а также в продвижении инициатив, направленных на расширение обменов в сфере инвестиций, образования, туризма и культурной дипломатии. Она продолжит работу по углублению политического диалога, укреплению институциональных связей и выявлению новых возможностей для сотрудничества, которые будут способствовать развитию взаимовыгодных отношений Колумбии и Азербайджана", - заявили в посольстве.

    Колумбия посол Азербайджан Нелси Ракель Мунар Харамильо
    Kolumbiyanın yeni səfiri Azərbaycana gəlib
    New Colombian ambassador arrives in Azerbaijan
    Ты - Король

    Последние новости

    09:50

    Цены на нефть марки Brent достигли почти $83 за баррель

    Энергетика
    09:49

    В Азербайджане за 2 месяца из госбюджета возвращено более 25 млн манатов

    Финансы
    09:49

    Цена азербайджанской нефти превысила $86

    Энергетика
    09:45

    Новый посол Колумбии прибыла в Азербайджан

    Внешняя политика
    09:42

    Венесуэльская PDVSA заключила контракты с нефтетрейдерами из США

    Энергетика
    09:33

    В Гяндже произошло ДТП, водитель погиб

    Происшествия
    09:25

    Из стран Ближнего Востока в Казахстан вернулись свыше 900 граждан страны

    В регионе
    09:11

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.03.2026)

    Финансы
    09:08

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.03.2026)

    Финансы
    Лента новостей