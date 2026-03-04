İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    FHN "Bakı Metropoliteni"ndə təlim keçirib

    Hadisə
    04 mart, 2026
    09:48
    FHN Bakı Metropolitenində təlim keçirib

    Fövqəladə Hallar Nazirliyi və "Bakı Metropoliteni" QSC metronun "Cəfər Cabbarlı" və "Xətai" stansiyalarında taktiki-xüsusi təlim keçiriblər.

    Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, təlimin mövzusu "Bakı metropolitenində baş verə biləcək fövqəladə hadisələr zamanı birgə fəaliyyətin təşkili"ndən ibarət olub.

    Əvvəlcə, FHN-in "112" qaynar telefon xəttinə metronun "Cəfər Cabbarlı" və "Xətai" stansiyaları arası 1-ci yol mənzilində yerləşən şaxtanın idarəetmə şkafında şərti qısaqapanmadan "yanğın" baş verməsi barədə "məlumat daxil olub" və dərhal nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə və Dövlət Yanğın Nəzarəti xidmətlərinin müvafiq qüvvələri hadisə yerinə cəlb olunub.

    Şərti hadisə ilə bağlı metropoliten əməkdaşları tərəfindən, əvvəlcə stansiyaların bağlanması, tuneldə işçi işıqların yandırılması, keçid qapılarının açılması və "yanğına ilkin müdaxilə" işləri həyata keçirilib.

    FHN-nin mobil yanğın-xilasetmə qrupları tərəfindən fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə edilməklə operativ olaraq kəşfiyyat və əməliyyat şəraitinin qiymətləndirilməsi işləri aparılıb, qısa müddətdə şərti yanğın "söndürülüb", xilasetmə vasitələri tətbiq edilməklə "zərərçəkmişlər ilkin yardım" göstərilməklə təxliyə olunublar.

    Uğurla keçən təlimdən sonra əldə edilmiş nəticələr müzakirə olunub, FHN və metropolitenin əməkdaşları arasında mövzu üzrə fikir mübadiləsi aparılıb.

    Təlimə FHN-nin ümumilikdə 7 ədəd texnikası və 44 nəfərdən ibarət şəxsi heyəti cəlb olunub.

