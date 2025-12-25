В Парке Победы в Ханкенди на 44 ступенях выгравированы названия освобожденных населенных пунктов

На 44 ступенях в Парка Победы, который введен в эксплуатацию в городе Ханкенди, выгравированы названия освобожденных населенных пунктов.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом журналистам заявила руководитель отдела по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Афет Тельмангызы в ходе медиатура, организованного по следам визита главы государства.

Она напомнила, что фундамент Парка Победы общей площадью 9 га был заложен президентом Ильхамом Алиевым в феврале текущего года, в июле глава государства ознакомился с проделанной работой:

"От входа к Триумфальной арке ведут 44 ступени. Надписи на установленных в их центральной части досках рассказывают о ходе войны, в том числе приводятся названия освобожденных населенных пунктов. На досках также приведены данные об итогах проведенной в 2023 году антитеррористической операции.

Высота Триумфальной арки составляет символические 44 метра, что соответствует числу дней Отечественной войны. Строение состоит из 10 этажей и террасы. На террасе, как символ Дня Победы, возведена конструкция в виде цифры восемь. На девятом этаже создан выставочно-экспозиционный зал "Галерея Победы".

Тельмангызы отметила, что на территории парка проведены широкомасштабные работы по благоустройству, созданы фонтаны, установлены системы освещения и музыкального сопровождения: "При строительстве особое внимание уделялось защите существующих деревьев. В целом, в парке высажено более 500 деревьев и свыше 11 тысяч кустарников и цветов".

Отмечено, что создание Парка Победы в городе Ханкенди имеет несколько важных значений. Прежде всего, этот проект отражает боевой дух, беспрецедентный героизм азербайджанского народа, проявленные во имя восстановления исторической справедливости и защиты территориальной целостности страны, грандиозную Победу, одержанную в 44-дневной Отечественной войне. В то же время парк важен для организации досуга жителей и гостей Ханкенди.

Отметим, что 24 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Парка Победы в городе Ханкенди.