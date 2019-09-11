​Никола Юрчевич: После матча с Хорватией меня поздравил Билич

"Уходя на перерыв со счетом 0:1, мы знали, что у нас есть шанс. В итоге мы заслуженно добились ничьи".

Как сообщает Report, об этом главный тренер сборной Азербайджана по футболу Никола Юрчевич сказал сайту 24sata.hr, комментируя матч против сборной Хорватии в Баку в рамках ЕВРО-2020, завершившийся ничьей со счётом 1:1.

53-летний хорватский специалист отметил, что после игры он не встречался с главным тренером Хорватии Златко Даличем. Однако его поздравил соотечественник, бывший главный тренер сборной Хорватии (2006 - 2012), а также российского "Локомотива", турецкого "Бешикташа" и английского "Вест Хэм" Славен Билич: "Мой близкий друг Билич позвонил и поздравил меня с прекрасным результатом. Она сказал, что рад за результат и показанную игру моей команды".