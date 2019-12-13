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Никола Юрчевич отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Азербайджана.

Об этом Report сообщил член Исполкома АФФА Вагиф Садыгов.

По его словам, вокруг представленного хорватским экспертом Исполнительному комитету отчета развернулись горячие обсуждения. Было решено, что Юрчевич может свободно вести переговоры относительно нового места работы. Садыгов добавил, что вопрос назначения нового главного тренера не обсуждался.

Никола Юрчевич был назначен главным тренером сборной Азербайджана 11 февраля 2019 года.

Помимо это, АФФА рассталась с гланым тренером национальной команды U-17 Вугаром Мамедом.