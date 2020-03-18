​Неймар и Тьяго Силва из-за коронавируса вернулись в Бразилию

Футболисты ПСЖ Неймар и Тьяго Силва вернулись в Бразилию из-за пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ESPN, французский клуб разрешил всем игрокам самостоятельно решить, где они хотят самоизолироваться. Некоторые, как Неймар и Силва, приняли решение вернуться на родину. Другие футболисты предпочли остаться в Париже. В их число вошел защитник Маркиньос.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 200 тысяч человек примерно в 160 странах, более 8 тысячи человек скончались.