Немецкие СМИ: "Карабах" погасил искру надежды "Айнтрахта" в Лиге чемпионов

Очередная победа агдамского футбольного клуба "Карабах" в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА - на этот раз над немецким "Айнтрахтом" со счетом 3:2 - не осталась без внимания СМИ Германии.

Report подготовил дайджест того, как оценили итоги матча германские СМИ.

В целом, в Германии болезненно восприняли это поражение: немецкая пресса в унисон пишет о вылете клуба из Лиги чемпионов и системных проблемах команды.

Агентство DPA пишет, что матч, прошедший на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку, являлся для "Айнтрахта" последним шансом сохранить турнирную интригу. Однако поражение, пропущенный гол в компенсированное время и очередные ошибки в обороне окончательно лишили немецкий клуб надежд на продолжение борьбы в турнире.

""Айнтрахт" по-прежнему не может выиграть в 2026 году и досрочно выбывает из Лиги чемпионов. Команда исполняющего обязанности главного тренера Денниса Шмитта уступила в Баку со счетом 2:3, несмотря на то что по ходу встречи вела в счете. Таким образом, последний матч "Айнтрахта" в турнире против "Тоттенхэма" на своем поле уже не будет иметь турнирного значения", - отмечает агентство.

Региональная пресса Франкфурта также отреагировала на поражение крайне эмоционально. Газеты одновременно выражают разочарование игрой своей команды, а также восхищение атмосферой и архитектурой Баку.

Так, Frankfurter Rundschau использует символику столицы Азербайджана как образное сравнение, подчеркивая, что для немецкого клуба вечер оказался противоположностью "вечных огней" города.

"Пламенные башни - визитная карточка Баку, мимо которой не проходит ни один гость азербайджанской столицы. Величественные изогнутые здания устремляются в небо над городом, однако в качестве символа для "Айнтрахта" в среду вечером эти вечные огни не подошли. Напротив - последняя искра надежды команды из Гессена на продолжение борьбы в Лиге чемпионов погасла", - отмечает издание.

При этом немецкие СМИ сходятся во мнении, что ключевой проблемой "Айнтрахта" остается игра в обороне. Поражение в Баку рассматривается не как единичный эпизод, а как логичное продолжение серии неудач, в которых команда регулярно пропускает по два-три мяча за матч.

Поражение прокомментировал и бывший футболист, а ныне спортивный директор клуба Маркус Крёше, признав, что команда вновь допустила уже привычные ошибки. Его цитирует издание Tagesschau.

"Это чрезвычайно горько. Мы совершаем одни и те же ошибки и сами лишаем себя побед. Это глубокая яма, из которой нужно выбираться вместе. Конечно, мы представляли себе все иначе. Теперь важно продолжать работу и сосредоточиться на Бундеслиге", - заявил Крёше.

Исполняющий обязанности главного тренера "Айнтрахта" Деннис Шмитт подчеркнул, что расстроен результатом встречи с азербайджанским грандом.

"Это очень обидно. (...) Очень расстраивает, что мы не смогли удержать преимущество. Пропустить гол в конце - это неприятно, но одно очко все равно бы нам не помогло", - сказал полузащитник клуба Ансгар Кнауфф.

Немецкая пресса подчеркивает, что после вылета из Лиги чемпионов внимание клуба и болельщиков полностью смещается на внутренний чемпионат, тогда как победа "Карабаха" рассматривается как закономерный результат уверенной игры агдамского клуба и его стабильных выступлений в еврокубках.

Портал Sport Krone, комментируя результат встречи, указывает, что во франкфуртской команде царило "полное опустошение". При этом издание особо отмечает защитника агдамского клуба Бахлула Мустафазаде, забившего победный гол.

"Полное безумие на четвертой минуте добавленного времени: в самой последней атаке матча Мустафазаде забил победный гол. Центральный защитник "Карабаха" - автор первого гола азербайджанского игрока в в основной стадии Лиги чемпионов. Он не сдерживался, слезы радости текли по щекам победителя", - подчеркивает издание.

"Теперь агдамский клуб мечтает о выходе в плей-офф. Команда-сюрприз набрала 10 очков в 7 играх", - подчеркивает портал.