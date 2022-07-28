"Нефтчи" забил третий гол в игре против "Ариса"

Бакинский "Нефтчи" открыл счет в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против кипрского "Ариса".

В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА в Баку между "Нефтчи" забил в ворота кипрского "Ариса" третий гол.

Как сообщает Report , на 62-й минуте отличился Кенни Саеф.

Второй гол "черно-белых" забил Эдди Исрафилов на 57-й минуте.

Напомним, что в первом матче на Кипре "Нефтчи" уступил сопернику со счетом 0:2.

21:47

Бакинский "Нефтчи" открыл счет в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против кипрского "Ариса".

Как передает Report , на 38-й минуте отличился нападающий Годсвей Доньо.

Отметим, что матч, проходящий на Bakcell Arena в Баку, начался в 21:00.

Матч обслуживает судейская бригада из Германии во главе с Бастианом Данкертом.