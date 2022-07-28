"Нефтчи" забил третий гол в игре против "Ариса"

В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА в Баку между "Нефтчи" забил в ворота кипрского "Ариса" третий гол.
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Второй гол "черно-белых" забил Эдди Исрафилов на 57-й минуте.
Напомним, что в первом матче на Кипре "Нефтчи" уступил сопернику со счетом 0:2.
21:47
Бакинский "Нефтчи" открыл счет в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против кипрского "Ариса".
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Отметим, что матч, проходящий на Bakcell Arena в Баку, начался в 21:00.
Матч обслуживает судейская бригада из Германии во главе с Бастианом Данкертом.