Названо время проведения матча Франция-Азербайджан

Обнародован календарь матчей пятой группы в рамках основного этапа ЕВРО-2023 среди футзалистов до 19 лет.

Обнародован календарь матчей пятой группы в рамках основного этапа ЕВРО-2023 среди футзалистов до 19 лет.

Как сообщили Report в Федерации футзала Азербайджана, наша сборная 22 марта сыграет против команды Франции. На следующий день соперником сборной станет команда Боснии и Герцеговины.

Сборная Азербайджана проведет последнюю встречу против сборной Греции.

Матчи пятой группы пройдут в Боснии и Герцеговине.

22 марта

20:00. Франция – Азербайджан

Город Широки-Бриег, спортзал Педжара.

23 марта

23:00. Босния и Герцеговина – Азербайджан

Город Широки-Бриег, спортзал Педжара.

25 марта

20:00. Азербайджан – Греция

Город Широки-Бриег, спортзал Педжара.