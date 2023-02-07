Названо время проведения матча Франция-Азербайджан

Обнародован календарь матчей пятой группы в рамках основного этапа ЕВРО-2023 среди футзалистов до 19 лет.
Как сообщили Report в Федерации футзала Азербайджана, наша сборная 22 марта сыграет против команды Франции. На следующий день соперником сборной станет команда Боснии и Герцеговины.
Сборная Азербайджана проведет последнюю встречу против сборной Греции.
Матчи пятой группы пройдут в Боснии и Герцеговине.
22 марта
20:00. Франция – Азербайджан
Город Широки-Бриег, спортзал Педжара.
23 марта
23:00. Босния и Герцеговина – Азербайджан
Город Широки-Бриег, спортзал Педжара.
25 марта
20:00. Азербайджан – Греция
Город Широки-Бриег, спортзал Педжара.