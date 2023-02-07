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Названо время проведения матча Франция-Азербайджан

Названо время проведения матча Франция-Азербайджан Обнародован календарь матчей пятой группы в рамках основного этапа ЕВРО-2023 среди футзалистов до 19 лет.
Футбол
7 февраля 2023 г. 13:02
Названо время проведения матча Франция-Азербайджан

Обнародован календарь матчей пятой группы в рамках основного этапа ЕВРО-2023 среди футзалистов до 19 лет.

Как сообщили Report в Федерации футзала Азербайджана, наша сборная 22 марта сыграет против команды Франции. На следующий день соперником сборной станет команда Боснии и Герцеговины.

Сборная Азербайджана проведет последнюю встречу против сборной Греции.

Матчи пятой группы пройдут в Боснии и Герцеговине.

22 марта

20:00. Франция – Азербайджан

Город Широки-Бриег, спортзал Педжара.

23 марта

23:00. Босния и Герцеговина – Азербайджан

Город Широки-Бриег, спортзал Педжара.

25 марта

20:00. Азербайджан – Греция

Город Широки-Бриег, спортзал Педжара.

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