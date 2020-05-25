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Названа дата возобновления чемпионата Испании

​Названа дата возобновления чемпионата Испании

Президент Ла Лиги (высшей лиги чемпионата Испании по футболу) Хавьер Тебас рассказал, когда может состояться первый матч после возобновления сезона, приостановленного из-за коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, Лига рассчитывает возобновить турнир дерби между "Севильей" и "Бетисом", которое планируют провести 11 июня.

"Есть вероятность, что 11 июня состоится уникальный матч. Возможно, на нем мы почтим память всех погибших. Хотелось бы, чтобы эта дата была подтверждена.

Сейчас наша забота – командные тренировки. Если мы добьемся того, что они будут возобновлены, то мы продвинемся и в деле возобновления матчей.

Планируется, что на этой неделе мы объявим расписание ближайших четырех туров", – сказал Тебас в эфире Movistar.

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