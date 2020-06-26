Назван лучший игрок Бундеслиги

Роберт Левандовски https://report.az/storage/news/31b094363747b38c50d4c4661ba1698a/b0dddcca-f633-4f87-b10b-9cebd171dfe8_292.jpg

Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски признан лучшим игроком чемпионата Германии в нынешнем сезоне.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Бундеслиги.

В 30 матчах Бундеслиги Левандовски стал автором 33 забитых мячей (четыре - с пенальти) и с большим отрывом лидирует в списке лучших бомбардиров турнира. Кроме того поляк возглавляет зачет "Золотой бутсы".

Напомним, что «Бавария» досрочно стала чемпионом Германии.

Левандовски перешел в "Баварию" летом 2014 года из дортмундской "Боруссии" на правах свободного агента. Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до лета 2023 года.