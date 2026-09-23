Сын посла Израиля в США получил тяжелые ранения на Западном берегу
Другие страны
- 23 сентября, 2026
- 22:34
Сын посла Израиля в США Йехиэля Лейтера Нерия получил тяжелые ранения в результате наезда автомобиля на блокпост израильской армии на Западном берегу реки Иордан.
Как передает Report со ссылкой на The Jerusalem Post, Нерия Лейтер, имеющий гражданство США, проходит резервную службу в армии Израиля.
Инцидент произошел у контрольно-пропускного пункта рядом с израильским городом Модиин. Автомобиль протаранил блокпост, в результате чего находившийся там Лейтер получил тяжелые ранения. Его доставили в одну из больниц Иерусалима, где он находится под наркозом.
Водитель автомобиля был убит на месте происшествия.
По данным The Times of Israel, нападавшим был 29-летний Махмуд Мухаммед Слиман из соседней палестинской деревни Бейт-Ур-эт-Тахта.
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