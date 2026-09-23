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    Сын посла Израиля в США получил тяжелые ранения на Западном берегу

    Другие страны
    • 23 сентября, 2026
    • 22:34
    Сын посла Израиля в США получил тяжелые ранения на Западном берегу

    Сын посла Израиля в США Йехиэля Лейтера Нерия получил тяжелые ранения в результате наезда автомобиля на блокпост израильской армии на Западном берегу реки Иордан.

    Как передает Report со ссылкой на The Jerusalem Post, Нерия Лейтер, имеющий гражданство США, проходит резервную службу в армии Израиля.

    Инцидент произошел у контрольно-пропускного пункта рядом с израильским городом Модиин. Автомобиль протаранил блокпост, в результате чего находившийся там Лейтер получил тяжелые ранения. Его доставили в одну из больниц Иерусалима, где он находится под наркозом.

    Водитель автомобиля был убит на месте происшествия.

    По данным The Times of Israel, нападавшим был 29-летний Махмуд Мухаммед Слиман из соседней палестинской деревни Бейт-Ур-эт-Тахта.

    Лейтера Нерия Государство Израиль
    İsrailin ABŞ-dəkı səfirinin oğlu hücumda ağır yaralanıb
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