    Назначены судьи на матч "Карабах" - "Челси"

    Футбол
    • 03 ноября, 2025
    • 13:36
    Назначены судьи на матч Карабах - Челси

    Назначены судьи на матч IV тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и английским "Челси", который пройдет в Баку.

    Как сообщает Report, встречу обслужит судейская бригада из Австрии. Главным арбитром назначен Себастьян Гишамер, его ассистенты - Роланд Ридель и Сантино Шрайнер. Четвертым судьей выступит Вальтер Альтманн. За систему VAR будет отвечать Мануэль Шюттенгрубер, а за AVAR - Йозеф Спурны.

    Матч "Карабах" – "Челси" состоится 5 ноября в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

    ФК "Челси" ФК "Карабах" Лига чемпионов УЕФА судьи
    "Qarabağ" - "Çelsi" oyununun hakimləri açıqlanıb

