Назначены судьи на матч "Карабах" - "Челси"

Назначены судьи на матч IV тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и английским "Челси", который пройдет в Баку.

Как сообщает Report, встречу обслужит судейская бригада из Австрии. Главным арбитром назначен Себастьян Гишамер, его ассистенты - Роланд Ридель и Сантино Шрайнер. Четвертым судьей выступит Вальтер Альтманн. За систему VAR будет отвечать Мануэль Шюттенгрубер, а за AVAR - Йозеф Спурны.

Матч "Карабах" – "Челси" состоится 5 ноября в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.