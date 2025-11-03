Назначены судьи на матч "Карабах" - "Челси"
Футбол
- 03 ноября, 2025
- 13:36
Назначены судьи на матч IV тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и английским "Челси", который пройдет в Баку.
Как сообщает Report, встречу обслужит судейская бригада из Австрии. Главным арбитром назначен Себастьян Гишамер, его ассистенты - Роланд Ридель и Сантино Шрайнер. Четвертым судьей выступит Вальтер Альтманн. За систему VAR будет отвечать Мануэль Шюттенгрубер, а за AVAR - Йозеф Спурны.
Матч "Карабах" – "Челси" состоится 5 ноября в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.
