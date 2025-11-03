İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    "Qarabağ" - "Çelsi" oyununun hakimləri açıqlanıb

    Futbol
    • 03 noyabr, 2025
    • 13:19
    Qarabağ - Çelsi oyununun hakimləri açıqlanıb

    Bakıda "Qarabağ" və İngiltərənin "Çelsi" komandaları arasında keçiriləcək UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin IV turunun oyununun təyinatları müəyyənləşib.

    "Report"un məlumatına görə, görüş Avstriyadan olan hakimlər briqadasına tapşırılıb.

    Baş hakim Sebastyan Qishamer olacaq. FIFA referisinə Roland Riedel və Santino Şreyner kömək göstərəcək. Dördüncü hakim funksiyasını Valter Altmann yerinə yetirəcək. VAR-da Manuel Şutenqryuber, AVAR-da Yozef Şpurni əyləşəcəklər.

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" - "Çelsi" oyunu noyabrın 5-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda, saat 21:45-də start götürəcək.

