Назначен президент клуба "Зиря"

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Произошли изменения в руководстве клуба "Зиря", который ведет борьбу в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в результате проведенных в пределах клуба консультаций, Орхан Мамедов был избран почетным президентом.

О.Мамедов был основным инициатором создания "Зиря". Занимавший до этого должность исполнительного директора Натик Исмаилов назначен президентом клуба. А должность исполнительного директора занял Джахангир Мамедов.

Отметим, что клуб "Зиря" учрежден в 2014 году.