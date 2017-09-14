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    Назначен президент клуба "Зиря"

    Орхан Мамедов избран почетным президентом

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Произошли изменения в руководстве клуба "Зиря", который ведет борьбу в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, в результате проведенных в пределах клуба консультаций, Орхан Мамедов был избран почетным президентом.

    О.Мамедов был основным инициатором создания "Зиря". Занимавший до этого должность исполнительного директора Натик Исмаилов назначен президентом клуба. А должность исполнительного директора занял Джахангир Мамедов.

    Отметим, что клуб "Зиря" учрежден в 2014 году. 

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