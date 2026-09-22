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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Зеленский: Украина готова к любому формату энергоперемирия

    Другие страны
    • 22 сентября, 2026
    • 23:54
    Зеленский: Украина готова к любому формату энергоперемирия

    Украина готова к любому формату энергетического перемирия с Россией.

    Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

    По его словам, Вашингтон передаст Москве намерения Киева.

    "Мы готовы к любой форме энергетического перемирия. То есть если мы не будем наносить удары по объектам энергетики – по всей энергетике, по всему. Вот такое наше предложение. Мы очень благодарны американской стороне. Они передадут это россиянам", – сказал Зеленский.

    Украинский лидер также подчеркнул готовность встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным: "Я готов. В любое время, когда все стороны будут готовы. Я считаю, что нам всем нужно действовать как можно скорее".

    По словам Зеленского, США готовы помочь Украине с производством перехватчиков для Patriot, однако конкретного ответа от Вашингтона еще не последовало.

    "Нам нужно подготовиться к зиме, если война продолжится в этот период. Поэтому мы попросили США о поддержке. Они готовы нам помочь, но я не получил пока конкретного ответа (на производство ракет для Patriot в Украине - ред.)", - отметил он.

    Владимир Зеленский Российско-украинский конфликт Генеральная Ассамблея ООН
    Zelenski: Ukrayna enerji sahəsində istənilən formatda atəşkəsə hazırdır

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