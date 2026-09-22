Зеленский: Украина готова к любому формату энергоперемирия

Украина готова к любому формату энергетического перемирия с Россией.

Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

По его словам, Вашингтон передаст Москве намерения Киева.

"Мы готовы к любой форме энергетического перемирия. То есть если мы не будем наносить удары по объектам энергетики – по всей энергетике, по всему. Вот такое наше предложение. Мы очень благодарны американской стороне. Они передадут это россиянам", – сказал Зеленский.

Украинский лидер также подчеркнул готовность встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным: "Я готов. В любое время, когда все стороны будут готовы. Я считаю, что нам всем нужно действовать как можно скорее".

По словам Зеленского, США готовы помочь Украине с производством перехватчиков для Patriot, однако конкретного ответа от Вашингтона еще не последовало.

"Нам нужно подготовиться к зиме, если война продолжится в этот период. Поэтому мы попросили США о поддержке. Они готовы нам помочь, но я не получил пока конкретного ответа (на производство ракет для Patriot в Украине - ред.)", - отметил он.