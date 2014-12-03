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    Назначен новый главный тренер сборной Азербайджана по футболу

    Кандидат был утвержден после обсуждений в Исполнительном комитете АФФА

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Обнародовано имя нового главного тренера сборной Азербайджана по футболу. Как сообщает Report, по информации члена Исполнительного комитета АФФА Махира Мамедова, после обсуждений в Исполнительном комитете АФФА была утверждена кандидатура находящегося в Азербайджане уже 15 дней Роберта Просинечки.

    С Робертом Просинечки подписан 3-летний контракт. Зарплата возглавляемого Р.Просинечки корпуса тренеров составит 1,2 млн. евро в год. Согласно контракту, за время работы в сборной хорватский специалист в основном будет жить в Азербайджане.

    Отметим, что Роберт Просинечки прибыл в Баку в конце ноября. Хорватский специалист в рамках XIII тура Topaz Премьер-лиги следил со стадиона за игрой "Хазар-Лянкяран"-"Нефтчи", а также ознакомился с несколькими стадионами.

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