Нападающий сборной Грузии перешел в клуб Ла Лиги

"Вильярреал" объявил о трансфере нападающего сборной Грузии Жоржа Микаутадзе.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба испанского клуба.

24-летний грузинский футболист провел прошлый сезон во французском "Лионе", забив 7 голов и сделав 11 результативных передач в 47 матчах во всех турнирах.

Трансфер Микаутадзе обошелся испанскому клубу порядка в 30 млн евро. Контракт рассчитан на шесть лет - до лета 2031 года.