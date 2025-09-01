    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    • 01 сентября, 2025
    • 21:30
    Нападающий сборной Грузии перешел в клуб Ла Лиги

    "Вильярреал" объявил о трансфере нападающего сборной Грузии Жоржа Микаутадзе.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба испанского клуба.

    24-летний грузинский футболист провел прошлый сезон во французском "Лионе", забив 7 голов и сделав 11 результативных передач в 47 матчах во всех турнирах.

    Трансфер Микаутадзе обошелся испанскому клубу порядка в 30 млн евро. Контракт рассчитан на шесть лет - до лета 2031 года.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Gürcüstan millisinin üzvü La Liqa klubuna transfer olunub

