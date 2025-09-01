    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    Gürcüstan millisinin üzvü La Liqa klubuna transfer olunub

    Futbol
    • 01 sentyabr, 2025
    • 21:01
    Gürcüstan millisinin üzvü La Liqa klubuna transfer olunub

    Gürcüstan millisinin üzvü Jorj Mikautadze İspaniya La Liqası təmsilçisi "Vilyarreal"a transfer olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Ötən mövsümü Fransanın "Lion" komandasında keçirən 24  yaşlı hücumçunun keçidi  "sarı sualtı qayıqlar"a 30 milyon avroya başa gəlib.

    O, yeni komandası ilə 2031-ci ilə qədər müqavilə bağlayıb.

    Qeyd edək ki, Jorj Mikautadze "Lion"un heyətində bütün yarışlarda 47 oyun keçirib, 7 qol vurub və 11 məhsuldar ötürmə edib.

