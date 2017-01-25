Находящийся в Баку официальный представитель "Бурсаспор": Мы прекратили переговоры с Робертом Просинечки - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Идея перехода главного тренера сборной Азербайджана Роберта Просинечки в турецкий клуб "Бурсаспор" не увенчалась успехом.

Об этом Report заявил находящийся в Баку для проведения переговоров с хорватским специалистом заведующий футбольным отделом клуба Юксель Чолак.

По его словам, Р.Просинечки отказался от предложения, заявив о наличии контракта с АФФА до конца 2017 года и пункта касательно компенсации.

Ю.Чолак также внес ясность в причину продления переговоров: "Мы встретились не с самим Просинечки, а с его менеджером, который сказал, что обсудит предложение с главным тренером. Поэтому нам пришлось подождать ответа. Нам сказали, что в контракте Просинечки существует пункт, связанный с крупной компенсацией. С учетом этого переговоры пришлось прекратить".

Официальный представитель "Бурсаспор" сказал, что переговоры с хорватским специалистов завершились и добавил, что в ближайшее время они не вернутся к данной теме.

Кроме того, Ю.Чолак опроверг информацию о том, что они интересуются футболистами азербайджанских клубов: "В последние годы азербайджанский футбол развивается. Нас радуют ваши успехи на уровне национального и клубного футбола. Мы довольны выступлением в "Бурсаспор" футболиста вашей сборной Дениза Йылмаза. Однако, за время пребывания в Баку мы не проводили переговоров с вашими футболистами и не увезем кого-то из них с собой".

Отметим, что несколько дней назад "Бурсаспор" отправила в отставку главного тренера Хамзу Хамзаоглу.