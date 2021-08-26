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"Карабах" забил второй гол в матче против "Абердина"

"Карабах" забил второй гол в матче против "Абердина" В Шотландии в рамках этапа плей-офф Лиги конференций УЕФА стартовал ответный матч между "Абердином" и "Карабахом"
Футбол
26 августа 2021 г. 23:02
Карабах забил второй гол в матче против Абердина

Футболист "Карабаха" Кади Борхес забил второй гол в матче против "Абердина" в рамках этапа плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Как передает Report, гол был забит на 18-ой минуте. Счет 2:0 в пользу агдамского клуба.

22:51

"Карабах" открыл счет в ответном матче против "Абердина", проходящем в рамках этапа плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Как передает Report, гол на 8-ой минуте забил Торал Байрамов.

22:45

В Шотландии в рамках этапа плей-офф Лиги конференций УЕФА стартовал ответный матч между "Абердином" и "Карабахом".

Как передает Report, игра началась в 22:45 по бакинскому времени на стадионе "Питтодри". Встречу судит рефери Харальд Лехнер (Австрия).

Отметим, что первая встреча между клубами завершился со счетом 1:0 в пользу агдамского клуба.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" "Aberdin"lə oyunda ikinci qolu vurub

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