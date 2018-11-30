На жеребьевке ЕВРО-2020 Азербайджан будет представлен большой делегацией

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ 2 декабря в столице Ирландии Дублине состоится жеребьевка квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт национальной ассоциации, на мероприятии АФФА будет представлена большой делегацией.

На церемонии, которая начнется в 15:00 по бакинскому времени, примут участие президент АФФА Ровнаг Абдуллаев, вице-президент Эльшад Насиров, генсек Эльхан Мамедов, главный тренер сборной Азербайджана Гурбан Гурбанов, заместитель генсека Сархан Гаджиев, завотделом по прессе и связям с общественность АФФА Фируз Абдулла, завотделом международных связей АФФА, координатор проекта Операционной группы по предстоящим в Баку играм финального этапа ЕВРО-2020 Кенуль Мехтиева и директор инфраструктуры АФФА, заместитель координатора проекта предстоящей в Баку финальной встречи ЕВРО-2019 Кямран Велиев.

Отметим, что 4 встречи ЕВРО-2020 пройдут на Бакинском олимпийском стадионе. Три из них - групповые встречи, 1 - матч 1/4 финала. На церемонии жеребьевки члены делегации АФФА примут участие в связанных с чемпионатом различных мероприятиях. Кроме того, за день до жеребьевки - 1 декабря в Дублине пройдут семинары для руководителей национальных ассоциаций и руководителей пресс-служб.

На мероприятиях, соответственно, примут участие Э.Мамедов, С.Гаджиев и Ф.Абдулла.