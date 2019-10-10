Нападающий сборной Азербайджана: На матче с Венгрией надеемся на хороший результат

"Матч получился интересным. Голов было достаточно много".

Об этом в заявлении Report сказал футболист сборной Азербайджана Агабала Рамазанов, касаясь завершившего победой над Бахрейном (3:2) товарищеского матча.

По словам 27-летнего нападающего, на встрече в Бахрейне возникли некоторые трудности из-за погодных условий: "Погодные условия создали массу неприятностей. Была чрезмерная влажность. Несмотря на все это, мы сконцентрировались и одержали победу".

Агабала Рамазанов отметил, что теперь они настроились на выездной матч с Венгрией в отборочном этапе ЕВРО-2020: "Мы продолжаем подготовку к матчу с Венгрией. На матче в Будапеште также надеемся на хороший результат".

Отметим, что предстоящий 13 октября на стадионе "Groupama Arena" матч Венгрия-Азербайджан начнется в 20:00 по бакинскому времени.