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    На матче чемпионата Азербайджана U17 произошла драка

    Дисциплинарный комитет АФФА наказал двух футболистов

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ На матче "Зиря" - "Нефтчи" среди футболистов U17 на чемпионате Азербайджана произошла драка.

    Как сообщает Report, причиной массовой драки стали Рамиль Мамедбагиров из "Зиря" и Мехман Мансимов из "Нефтчи".

    Они приняли участие в драке после завершения матча. Дисциплинарный комитет АФФА наказал обоих футболистов на 5 матчей.

    Клубы "Зиря" и "Нефтчи" были предупреждены, в случае повторения инцидента обе команды ждут более серьезные санкции.

    Отметим, что очередное наказание применили в отношении футболиста "Зиря" Мурада Мамедова, которого отстранили после получения на 84-й минуте второй желтой карточки.

    Ему придется пропустить очередной матч. 

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