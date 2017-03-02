На матче чемпионата Азербайджана U17 произошла драка

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ На матче "Зиря" - "Нефтчи" среди футболистов U17 на чемпионате Азербайджана произошла драка.

Как сообщает Report, причиной массовой драки стали Рамиль Мамедбагиров из "Зиря" и Мехман Мансимов из "Нефтчи".

Они приняли участие в драке после завершения матча. Дисциплинарный комитет АФФА наказал обоих футболистов на 5 матчей.

Клубы "Зиря" и "Нефтчи" были предупреждены, в случае повторения инцидента обе команды ждут более серьезные санкции.

Отметим, что очередное наказание применили в отношении футболиста "Зиря" Мурада Мамедова, которого отстранили после получения на 84-й минуте второй желтой карточки.

Ему придется пропустить очередной матч.