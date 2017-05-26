На матчах Премьер-лиги Азербайджана применят допинг-тест

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ С этого года на матчах Премьер-лиги Азербайджана футболисты будут проходить допинг-тест.

Об этом Report сообщила исполнительный директор Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA) Шафаг Гусейнли.

По ее словам, процесс осуществится в рамках Национальной антидопинговой программы.

Руководитель AMADA сказала, что хотя процедура будет проводиться в соответствии с международными требованиями, матчи, на которых возьмут допинг-тест, будут держать в секрете.

Что же касается международных матчей, Ш. Гусейнли добавила, что подобными вопросами занимаются допинговые наблюдатели ФИФА и УЕФА.

Отметим, что очередной сезон в Премьер-лиге стартует в середине августа.