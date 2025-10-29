Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    На матч Лиги чемпионов УЕФА "Карабах" - "Челси" продано свыше 22 тыс. билетов

    Футбол
    • 29 октября, 2025
    • 21:41
    На матч Лиги чемпионов УЕФА Карабах - Челси продано свыше 22 тыс. билетов

    На матч IV тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между агдамским "Карабахом" и лондонским "Челси" продано 22 500 билетов.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе агдамской команды.

    Встреча состоится 5 ноября на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, старт запланирован на 21:45.

    Лига чемпионов УЕФА ФК "Карабах" ФК "Челси"
    Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın oyununa 22 500 bilet satılıb

    Последние новости

    21:51

    В Париже обсудили подготовку к XIII Глобальному Бакинскому форуму

    COP29
    21:41

    На матч Лиги чемпионов УЕФА "Карабах" - "Челси" продано свыше 22 тыс. билетов

    Футбол
    21:23

    Определились все пары 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу

    Футбол
    21:23

    В Бразилии подтвердили гибель 132 человек после операции против наркоторговцев

    Другие страны
    21:12

    Испания закупит у Турции десятки самолетов HÜRJET

    В регионе
    21:09

    МАГАТЭ зафиксировало активность на ядерных объектах Ирана

    В регионе
    21:03

    Папуашвили: Грузия поддерживает процесс нормализации между Турцией и Арменией

    В регионе
    20:59

    Центр Гейдара Алиева подсвечен цветами турецкого флага

    Внешняя политика
    20:56
    Фото

    В галерее Nine Senses открылась выставка "Огонь, Вода и Поцелуи"

    Выставки
    Лента новостей