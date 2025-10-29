На матч Лиги чемпионов УЕФА "Карабах" - "Челси" продано свыше 22 тыс. билетов

На матч IV тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между агдамским "Карабахом" и лондонским "Челси" продано 22 500 билетов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе агдамской команды.

Встреча состоится 5 ноября на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, старт запланирован на 21:45.