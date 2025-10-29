Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın oyununa 22 500 bilet satılıb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Futbol
    • 29 oktyabr, 2025
    • 21:34
    Çempionlar Liqası: Qarabağın oyununa 22 500 bilet satılıb

    Bakıda "Qarabağ" və İngiltərənin "Çelsi" komandaları arasında keçiriləcək UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin IV turunun oyununa indiyədək 22 500 bilet satılıb.

    Bu barədə "Report"a Ağdam klubundan məlumat verilib.

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" - "Çelsi" oyunu noyabrın 5-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda, saat 21:45-də start götürəcək.

    На матч Лиги чемпионов УЕФА "Карабах" - "Челси" продано свыше 22 тыс. билетов

