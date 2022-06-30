На должность главного тренера "Локомотива" назначен немец Йозеф Циннбауэр

Футбольный клуб "Локомотив" достиг договоренности с Йозефом Циннбауэром, согласно которой немецкий специалист займет должность главного тренера.

Футбольный клуб "Локомотив" достиг договоренности с Йозефом Циннбауэром, согласно которой немецкий специалист займет должность главного тренера.

Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба.

Марвин Комппер продолжит работу в тренерском штабе и сохранит ключевую роль в подготовке команды к матчам. Заур Хапов также продолжит работу в штабе первой команды.

С 2015 года Йозеф работал главным тренером футбольного клуба "Санкт-Галлен" (Швейцария), а в 2019 году был назначен главным тренером ФК "Орландо Пайретс" (ЮАР). Под его руководством клуб из Йоханнесбурга дважды стал бронзовым призером южноафриканской Премьер-лиги, а также выиграл Кубок Восьми (турнир, в котором принимают участие 8 лучших команд лиги).