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    На чемпионате футболистов U-20 на поле вышел 13-летний нападающий

    Дембеле заменил товарища по команде Селтик Джека Айчисона

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ На матче "Селтик" - "Хартс" чемпионата Шотландии среди футболистов до 20 лет на поле вышел 13-летний нападающий Карамоко Дембеле.

    Как сообщает Report, Дембеле заменил товарища по команде "Селтик" Джека Айчисона.

    Встреча завершилась победой "Селтик" со счетом 3:1. Это было дебютом юного форварда в команде U-20.

    Отметим, что Карамоко Дембеле не состоит в родственных связях с полузащитником сборной Бельгии Муссой Дембеле, выступающим в основном составе "Селтик". Он родом из Кот-д’Ивуара. 

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