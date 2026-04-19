    Мюнхенская Бавария за четыре тура до конца Бундеслиги завоевала чемпионство

    Мюнхенская "Бавария" одержала победу над "Штутгартом" со счетом 4:2 и досрочно оформила звание чемпиона Германии по футболу.

    Как передает Report, за мюнхенцев забивали Рафаэл Геррейру (31-я минута), Николас Джексон (33), Альфонсо Дэвис (37) и Гарри Кейн (52). В составе гостей отличились Крис Фюрих (21) и Чема Андрес (89). По итогам 30 туров мюнхенский клуб набрал 79 очков.

    За четыре тура до завершения сезона "Бавария" обеспечила себе недосягаемый отрыв от идущей на втором месте дортмундской "Боруссии", которая за 30 матчей накопила 64 балла.

    Для "Баварии" этот чемпионский титул стал 35-м в истории - клуб остается безоговорочным рекордсменом немецкого футбола по данному показателю. На втором месте расположился "Нюрнберг" с 9 чемпионствами, а замыкает тройку дортмундская "Боруссия", которая побеждала в Бундеслиге 8 раз.

    Чемпионство стало для "Баварии" вторым трофеем в текущем сезоне - еще в августе мюнхенцы завоевали Суперкубок Германии, одолев в финале "Штутгарт" со счетом 2:1. Помимо этого, клуб продолжает бороться за Кубок Германии и звание победителя Лиги чемпионов. 22 апреля команда проведет полуфинальный матч кубка страны на выезде против "Байера". В полуфинале ЛЧ соперником "Баварии" станет французский "Пари Сен-Жермен".

    "Bavariya" Bundesliqanın sonuna dörd tur qalmış çempion olub

