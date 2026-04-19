    Bavariya Bundesliqanın sonuna dörd tur qalmış çempion olub

    "Bavariya" "Ştutqart"ı 4:2 hesabı ilə məğlub edərək, vaxtından əvvəl Almaniyanın futbol çempionu adını qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, münhenlilərin heyətində Rafael Qerreyro (31-ci dəqiqə), Nikolas Cekson (33), Alfonso Deyvis (37) və Harri Keyn (52) qol vurub. Qonaqlardan Kris Fürrix (21) və Çema Andres (89) fərqləniblər.

    30 turdan sonra Münhen klubunun 79 xalı var.

    Mövsümün sonuna dörd tur qalmış "Bavariya" 30 matçdan 64 xal toplayaraq, ikinci yeri tutan "Borussiya" üzərində əlçatmaz üstünlük əldə edib.

    Bu, "Bavariya"nın tarixində 35-ci çempionluqdur və bu, onları Almaniya futbolunda şəriksiz çempion edir. "Nürnberq" doqquz qələbə ilə ikinci, "Borussiya" isə səkkiz Bundesliqa tituluna sahib olmaqla üçüncüdür.

    Çempionluq, avqust ayında finalda "Ştutqartı" 2:1 hesabı ilə məğlub edərək Almaniya Super Kubokunu qazanan "Bavariya"nın mövsümdəki ikinci kubokudur. Klub həmçinin Almaniya Kuboku və Çempionlar Liqasında da mübarizəni davam etdirir. 22 apreldə komanda Almaniya Kubokunun yarımfinalında səfərdə "Bayer"lə qarşılaşacaq. "Bavariya" Çempionlar Liqasının yarımfinalında PSJ ilə üz-üzə gələcək.

    Мюнхенская "Бавария" за четыре тура до конца Бундеслиги завоевала чемпионство

    Son xəbərlər

    23:58

    Tramp İranla saziş üçün yaxşı şansın olduğunu bildirib

    Digər ölkələr
    23:36

    Nicat Abasov və Aydın Süleymanlı Avropa çempionatının mükafatçıları olublar

    Fərdi
    23:36

    "Bavariya" Bundesliqanın sonuna dörd tur qalmış çempion olub

    Futbol
    23:09

    Samoa sahillərində güclü zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    22:51
    Foto

    Bakıda 14 yaşadək cüdoçular arasında Liqa yarışının II turu yekunlaşıb

    Fərdi
    22:38

    ABŞ HDQ Hörmüz boğazını minalardan təmizləmək üçün sualtı dronlardan istifadə edir

    Digər ölkələr
    22:19

    Azərbaycan Premyer Liqası: "Sumqayıt" və "İmişli" turun son günündə qalib gəlib

    Futbol
    22:17

    İran ABŞ ilə atəşkəs dövründə raket qurğuları və PUA arsenalını genişləndirib

    Region
    21:57
    Video

    İngiltərə Premyer Liqası: "Mançester Siti" "Arsenal"ı məğlub edib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti