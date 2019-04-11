"МЮ" впервые за 14 лет ни разу не ударил в створ ворот соперника в матче ЛЧ

"Манчестер Юнайтед" впервые за 14 лет ни разу не ударил в створ ворот соперника в матче Лиги Чемпионов, передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "красные дьяволы" на "Олд Траффорд" минимально уступили "Барселоне" (0:1).

Всего в этой игре английский клуб нанес 10 ударов по воротам голкипера каталонского клуба Марка-Андре тер Штегена, однако все они оказались неточными (7 из 10) либо заблокированными (3 из 10).

Таким образом игроки манкунианской команды впервые за последние 14 лет, начиная с марта 2005 года, когда "МЮ" встречался с "Миланом" и уступил со счётом 0:1, ни разу не ударили в створ ворот соперника в рамках матча самого престижного европейского клубного турнира.