МЮ обыграл "Манчестер Сити" в первом матче с новым главным тренером

"Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0 обыграл "Манчестер Сити" в домашнем матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как сообщает Report, в принципиальном дерби голами отметились Брайан Мбемо (65-я минута) и Патрик Доргу (76).

"Манчестер Юнайтед" провел первый матч с новым главным тренером Майклом Карриком. Рубен Аморим был уволен 5 января, и.о. тогда стал Даррен Флетчер, а 13 января Каррика назначили до конца сезона.

Таким образом, манкунианцы смогли взять реванш у "горожан", в первом круге МЮ проиграл соперникам со счетом 0:3.

"Манчестер Сити" потерпел первое поражение в АПЛ почти за два месяца, с 22 ноября, когда в 12-м туре уступил "Ньюкаслу" (1:2).

"Красные дьяволы" благодаря победе поднялись на четвертое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 35 очков. "Манчестер Сити" расположился на второй строчке (43). Лидирует лондонский "Арсенал" (49).