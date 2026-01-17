Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Футбол
    • 17 января, 2026
    • 18:36
    МЮ обыграл Манчестер Сити в первом матче с новым главным тренером

    "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0 обыграл "Манчестер Сити" в домашнем матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

    Как сообщает Report, в принципиальном дерби голами отметились Брайан Мбемо (65-я минута) и Патрик Доргу (76).

    "Манчестер Юнайтед" провел первый матч с новым главным тренером Майклом Карриком. Рубен Аморим был уволен 5 января, и.о. тогда стал Даррен Флетчер, а 13 января Каррика назначили до конца сезона.

    Таким образом, манкунианцы смогли взять реванш у "горожан", в первом круге МЮ проиграл соперникам со счетом 0:3.

    "Манчестер Сити" потерпел первое поражение в АПЛ почти за два месяца, с 22 ноября, когда в 12-м туре уступил "Ньюкаслу" (1:2).

    "Красные дьяволы" благодаря победе поднялись на четвертое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 35 очков. "Манчестер Сити" расположился на второй строчке (43). Лидирует лондонский "Арсенал" (49).

