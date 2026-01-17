"Mançester Yunayted" yeni baş məşqçisi ilə ilk matçında "Mançester Siti"ni məğlub edib
- 17 yanvar, 2026
- 19:02
"Mançester Yunayted" İngiltərə Premyer Liqasının XXII turunda ev oyununda "Mançester Siti"ni 2:0 hesabı ilə məğlub edib.
"Report" xəbər verir ki, prinsipial derbidə Brayan Mbemo (65) və Patrik Dorqu (76) fərqləniblər.
"Mançester Yunayted" yeni baş məşqçi Maykl Kerrik ilə ilk matçını keçirib.
Qeyd edək ki, Ruben Amorim yanvarın 5-də işdən azad olunub, o zaman baş məşqçi səlahiyyətlərini müvəqqəti olaraq Darren Fletçer icra edib,. Yanvarın 13-də isə Kerrik komandanın baş məşqçisi təyin olunub.
Beləliklə, "Mançester Yunayted" "Mançester Siti"dən revanş ala bilib. Xatırladaq ki, ilk oyunda "Mançester Yunayted" rəqibinə 0:3 hesabı ilə məğlub olub.
"Mançester Siti" XII turda "Nyukasl"a 1:2 hesabı ilə uduzduğu matçdan sonra ilk məğlubiyyətini alıb.
"Qırmızı şeytanlar" qələbə sayəsində 35 xalla turnir cədvəlində dördüncü yerə yüksəlib. "Mançester Siti" ikinci pillədə qərarlaşıb (43), "Arsenal" isə liderdir (49).