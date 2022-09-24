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Мухаммед Адыев: Победа сборной Азербайджана над Словакией не была сюрпризом

Мухаммед Адыев: Победа сборной Азербайджана над Словакией не была сюрпризом "Победа сборной Азербайджана над Словакией не была сюрпризом".
Футбол
24 сентября 2022 г. 16:51
Мухаммед Адыев: Победа сборной Азербайджана над Словакией не была сюрпризом

"Победа сборной Азербайджана над Словакией не была сюрпризом".

Как сообщает Report, об этом главный тренер сборной Казахстана сказал на пресс-конференции накануне последнего VI тура группового этапа Лиги наций УЕФА, которую возглавляемый им коллектив проведет против сборной Азербайджана в Баку.

45-летний специалист рассказал об уважении к сопернику: "Мы знаем эту команду как сильного соперника. Мы знаем, что в вашей стране есть такие сильные клубы, как "Карабах". Мы бы хотели, чтобы и нас уважали".

Игра Азербайджан-Казахстан состоится 25 сентября на Dalğa Arena и начнется в 20:00.

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Версия на азербайджанском языке Məhəmməd Adıyev: "Azərbaycan millisi ilə oyuna ciddi hazırlaşmışıq"

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