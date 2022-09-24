Мухаммед Адыев: Победа сборной Азербайджана над Словакией не была сюрпризом

"Победа сборной Азербайджана над Словакией не была сюрпризом".

"Победа сборной Азербайджана над Словакией не была сюрпризом".

Как сообщает Report, об этом главный тренер сборной Казахстана сказал на пресс-конференции накануне последнего VI тура группового этапа Лиги наций УЕФА, которую возглавляемый им коллектив проведет против сборной Азербайджана в Баку.

45-летний специалист рассказал об уважении к сопернику: "Мы знаем эту команду как сильного соперника. Мы знаем, что в вашей стране есть такие сильные клубы, как "Карабах". Мы бы хотели, чтобы и нас уважали".

Игра Азербайджан-Казахстан состоится 25 сентября на Dalğa Arena и начнется в 20:00.