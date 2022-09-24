Мухаммед Адыев: Победа сборной Азербайджана над Словакией не была сюрпризом

"Победа сборной Азербайджана над Словакией не была сюрпризом".
Как сообщает Report, об этом главный тренер сборной Казахстана сказал на пресс-конференции накануне последнего VI тура группового этапа Лиги наций УЕФА, которую возглавляемый им коллектив проведет против сборной Азербайджана в Баку.
45-летний специалист рассказал об уважении к сопернику: "Мы знаем эту команду как сильного соперника. Мы знаем, что в вашей стране есть такие сильные клубы, как "Карабах". Мы бы хотели, чтобы и нас уважали".
Игра Азербайджан-Казахстан состоится 25 сентября на Dalğa Arena и начнется в 20:00.