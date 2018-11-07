Московский "Локомотив" повторил антирекорд Лиги чемпионов

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ «Локомотив» проиграл «Порту» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Как передает Report, встреча прошла в Порту на стадионе «Драгау» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Столичный клуб проиграл все четыре матча в этом сезоне ЛЧ и за два тура до конца группового этапа потерял шансы на выход в плей-офф. «Локомотив» стал второй командой в истории из первой корзины, утратившей шансы на выход из группы после четвертого тура. Первым таким неудачником был английский «Блэкберн» в сезоне-1995/96.

При этом, «железнодорожники» показали худший результат среди российских клубов с сезона-2002/03. Тогда «Спартак» проиграл все четыре матча с разницей мячей 1-13. Красно-белые дважды уступили «Ливерпулю» (0:5, 1:3), а также проиграли «Базелю» (0:2) и «Валенсии» (0:3).

«Локомотив» занимает четвёртое место в группе и сохраняет шансы с третьего места пробиться в плей-офф Лиги Европы.

Накануне стартовал IV тур группового этапа Лиги Чемпионов.