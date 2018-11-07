Икарди спас "Интер" от поражения в матче с "Барселоной"

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В матче IV тура группового этапа Лиги чемпионов миланский "Интер" на своём поле разошёлся миром с "Барселоной" со счётом 1:1. Матч состоялся на стадионе "Джузеппе Меацца".

Как передает Report, оба мяча были забиты в самой концовке встречи.

На 83-й минуте вышедший на замену Малком ворвался в штрафную и поразил ворота «Интера». Этот гол стал для него первым в официальных матчах за «Барселону». Но на 87-й минуте гол Мауро Икарди позволил хозяевам уйти от поражения.

В другом матче этой группы "Тоттенхэм" дома переиграл "ПСВ" (2:1). В начале встречи счёт открыл Люк де Йонг, но во втором тайме дубль Гарри Кейна принёс победу английскому клубу.

После этих матчей "Барселона", набрав 10 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице группы В. "Интер" (7) остался на втором месте. "Тоттенхэм" (4) поднялся на третье место, "ПСВ" (1) замыкает таблицу.

Лига чемпионов. Группа А. 4-й тур

"Монако" (Франция) "Брюгге" - 0: 4

Голы: 0: 1 - Ванакен - 12, 0: 2 - Ванакен - 17 (пен), 0: 3 - Уэсли- 24, 0: 4 - Вормер - 85

"Атлетико Мадрид" (Испания) - "Боруссия Дортмунд" - 2-0

Голы: 1: 0 - Саул - 33, 2: 0 - Гризманн - 80

Группа В

"Интер" (Италия) "Барселона" - 1: 1

Гол 0: 1 - Малькольм - 83, 1: 1 - Иккарди - 87

"Тоттенхэм Хотспур" (Англия) - "ПСВ Эйндховен" (Нидерланды) - 2: 1

Голы - 0: 1 де Йон - 2, 1: 1 - Кейн - 78, 2: 1 - Кейн - 89

Группа С

"Наполи" (Италия) - "ПСЖ" (Франция) - 1: 1

Голы: 0: 1 - Бернат - 45 + 2, 1: 1 - Инсинье - 62 (пен)

"Срвена Звезда" (Сербия) - "Ливерпуль" (Англия) - 2: 0

Голы: 1: 0 - Павков - 22, 2-0 - Павков - 29

Группа D

"Порту" (Португалия) - "Локомотив" (Россия) - 4: 1

Голы: 1: 0 - Эррейра - 2, 2: 0 - Марега - 42, 2: 1 - Фарфан - 59, 3: 1 - Корона - 67, 4: 1 - Отавио - 90 + 3

"Шальке 04" (Германия) - "Галатасарай" - 2: 0

Голы: 1: 0 - Бургшталлер - 4, 2: 0 - Ут - 57