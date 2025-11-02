Мохамед Салах повторил рекорд Уэйна Руни в АПЛ
- 02 ноября, 2025
- 10:09
Нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах повторил рекорд бывшего игрока "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни в английской Премьер-лиге (АПЛ).
Как сообщает Report, в матче 10-го тура чемпионата Англии 33-летний египтянин забил мяч на 45+1-й минуте в ворота "Астон Виллы".
Результативное действие, указывает Squawka, помогло Салаху повторить рекорд АПЛ по показателю "гол+пас", реализованному в составе одного клуба.
У нападающего 276 результативных действий (188 мячей и 88 голевых передач) за время выступления в "Ливерпуле". Ранее рекорд (276) принадлежал Уэйну Руни (183 мяча и 93 результативные передачи), которой он оформил, выступая за "Манчестер Юнайтед".
Ранее также стало известно, что египтянин стал третьим игроком, забившим 250 голов за "Ливерпуль".
В текущем сезоне Салах провел за клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал три голевые передачи.