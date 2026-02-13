Законопроект о доступе к онкологической помощи в частных клиниках прошел финальное чтение в ММ

Милли Меджлис Азербайджана утвердил в третьем, окончательном чтении законопроект, позволяющий гражданам получать онкологическую помощь в частных медицинских учреждениях наряду с государственными.

Как сообщает Report, предложенные поправки в законы "Об охране здоровья населения" и "Об онкологической помощи" обсуждались на сегодняшнем пленарном заседании весенней сессии парламента.

Согласно поправкам, онкологическую помощь смогут оказывать не только специализированные частные медицинские учреждения, но и частные клиники, имеющие отдельную лицензию именно на оказание онкологической помощи.

В действующем законодательстве такие услуги допускаются исключительно в специализированных государственных медицинских учреждениях. Лечение онкобольных в госучреждениях финансируются за счет государственного бюджета.

Законодательство о защите здоровья населения предоставляет пациенту право самостоятельно выбирать врача и медицинское учреждение - государственное или частное. Однако нормы закона об онкологической помощи фактически ограничивают это право, разрешая лечение только в государственных клиниках.

Было отмечено, что высокая нагрузка на государственную систему онкологической помощи нередко вынуждают граждан обращаться за лечением за границу. При этом в Азербайджане уже действуют частные клиники, оснащенные современным оборудованием и укомплектованные квалифицированными специалистами, способными оказывать онкологическую помощь.

Принятие законопроекта позволит устранить правовые ограничения и обеспечит возможность оказания онкологической помощи частными медицинскими учреждениями при наличии соответствующей лицензии. Это расширит выбор пациентов и обеспечит реализацию их права самостоятельно выбирать лечащего врача и медицинское учреждение - как для граждан Азербайджана, так и для иностранцев и лиц без гражданства.