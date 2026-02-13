Пенсии в Баку, Сумгайыте и на Абшероне выплачены с индексацией
Социальная защита
- 13 февраля, 2026
- 13:07
Пенсии за февраль выплачены жителям городов Баку, Сумгайыта и Абшеронского района.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.
Выплаты за февраль также произведены в Нахчыване.
Февральские пенсии перечислены с учетом новых повышений, при этом сумма индексации за январь дополнительно включена в выплату за февраль.
В других регионах республики, а также лицам, имеющим право на получение пенсии на льготных условиях, выплаты ожидаются в течение месяца в соответствии с утвержденным графиком.
