Пенсии в Баку, Сумгайыте и на Абшероне выплачены с индексацией

Пенсии за февраль выплачены жителям городов Баку, Сумгайыта и Абшеронского района.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

Выплаты за февраль также произведены в Нахчыване.

Февральские пенсии перечислены с учетом новых повышений, при этом сумма индексации за январь дополнительно включена в выплату за февраль.

В других регионах республики, а также лицам, имеющим право на получение пенсии на льготных условиях, выплаты ожидаются в течение месяца в соответствии с утвержденным графиком.