    Пенсии в Баку, Сумгайыте и на Абшероне выплачены с индексацией

    Социальная защита
    • 13 февраля, 2026
    • 13:07
    Пенсии за февраль выплачены жителям городов Баку, Сумгайыта и Абшеронского района.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

    Выплаты за февраль также произведены в Нахчыване.

    Февральские пенсии перечислены с учетом новых повышений, при этом сумма индексации за январь дополнительно включена в выплату за февраль.

    В других регионах республики, а также лицам, имеющим право на получение пенсии на льготных условиях, выплаты ожидаются в течение месяца в соответствии с утвержденным графиком.

    Пенсии в Баку, Сумгайыте и на Абшероне выплачены с индексацией

