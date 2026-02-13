Сибига и Вадефуль обсудили продвижение вступления Украины в ЕС
- 13 февраля, 2026
- 13:06
Глава украинской дипломатии Андрей Сибига обсудил с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем продвижение вступления Украины в ЕС.
Как передает Report, об этом украинский министр сообщил в социальной сети X.
Встреча прошла на полях стартовавшей сегодня 62-й Мюнхенской конференции по безопасности.
"Обсудили мирные усилия, шаги по укреплению обороноспособности и устойчивости Украины, а также усиление давления на Москву. Я благодарю Германию за ее выдающееся лидерство в поддержке Украины и укреплении безопасности Европы. Также обсудили пути продвижения процесса вступления Украины в ЕС как элемента гарантий безопасности для нашей страны и всей Европы",- написал он.
Сибига добавил, что сегодня на полях форума состоялось в том числе открытие Ukraine House (Украинского дома). В церемонии принял участие также Йохан Вадефуль.
"Мы вступили в новую эру. Аутсорсинг безопасности для Европы закончился. Пришло время укреплять собственную мощь. И это возможно только при условии, что Украина станет неотъемлемой частью новой европейской архитектуры безопасности",- написал он.
Proud to open Ukraine House at @MunSecConf with @AussenMinDE reflecting Ukraine’s key role.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 13, 2026
We are in a new era. Security outsource for Europe is over. Time to build our own strength.
And this is only possible with Ukraine as integral part of Europe’s new security architecture. pic.twitter.com/3kbinOoF8w