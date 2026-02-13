Сибига и Вадефуль обсудили продвижение вступления Украины в ЕС

Глава украинской дипломатии Андрей Сибига обсудил с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем продвижение вступления Украины в ЕС.

Как передает Report, об этом украинский министр сообщил в социальной сети X.

Встреча прошла на полях стартовавшей сегодня 62-й Мюнхенской конференции по безопасности.

"Обсудили мирные усилия, шаги по укреплению обороноспособности и устойчивости Украины, а также усиление давления на Москву. Я благодарю Германию за ее выдающееся лидерство в поддержке Украины и укреплении безопасности Европы. Также обсудили пути продвижения процесса вступления Украины в ЕС как элемента гарантий безопасности для нашей страны и всей Европы",- написал он.

Сибига добавил, что сегодня на полях форума состоялось в том числе открытие Ukraine House (Украинского дома). В церемонии принял участие также Йохан Вадефуль.

"Мы вступили в новую эру. Аутсорсинг безопасности для Европы закончился. Пришло время укреплять собственную мощь. И это возможно только при условии, что Украина станет неотъемлемой частью новой европейской архитектуры безопасности",- написал он.