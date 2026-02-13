Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Другие страны
    13 февраля, 2026
    • 13:06
    Сибига и Вадефуль обсудили продвижение вступления Украины в ЕС

    Глава украинской дипломатии Андрей Сибига обсудил с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем продвижение вступления Украины в ЕС.

    Как передает Report, об этом украинский министр сообщил в социальной сети X.

    Встреча прошла на полях стартовавшей сегодня 62-й Мюнхенской конференции по безопасности.

    "Обсудили мирные усилия, шаги по укреплению обороноспособности и устойчивости Украины, а также усиление давления на Москву. Я благодарю Германию за ее выдающееся лидерство в поддержке Украины и укреплении безопасности Европы. Также обсудили пути продвижения процесса вступления Украины в ЕС как элемента гарантий безопасности для нашей страны и всей Европы",- написал он.

    Сибига добавил, что сегодня на полях форума состоялось в том числе открытие Ukraine House (Украинского дома). В церемонии принял участие также Йохан Вадефуль.

    "Мы вступили в новую эру. Аутсорсинг безопасности для Европы закончился. Пришло время укреплять собственную мощь. И это возможно только при условии, что Украина станет неотъемлемой частью новой европейской архитектуры безопасности",- написал он.

