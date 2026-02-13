Милли Меджлис одобрил новый порядок взыскания неоплаченных штрафов из доходов осужденных

Милли Меджлис одобрил в первом чтении поправки, согласно которым при неуплате осужденным штрафа в установленный срок сумма будет в первую очередь взыскиваться из его заработной платы.

Как сообщает Report, соответствующие изменения в Кодекс об исполнении наказаний были вынесены на обсуждение в ходе сегодняшнего пленарного заседания парламента.

В действующей редакции кодекса при неуплате штрафа в установленный срок взыскание в первую очередь производится за счет имущества, находящегося в частной собственности осужденного, либо за счет его доли в общей собственности, и лишь при отсутствии или недостаточности такого имущества - за счет заработной платы или иного дохода.

Согласно законопроекту, такой механизм на практике замедляет процесс исполнения и нередко приводит к несоразмерным мерам. В частности, при относительно небольших штрафах накладывается арест на дорогостоящее имущество с последующей продажей на аукционе, что влечет временные потери и дополнительные процедурные расходы.

Изменения направлены на пересмотр приоритетной очередности взыскания штрафов, повышение оперативности исполнительного производства и минимизацию случаев ареста и продажи имущества, несоразмерного сумме штрафа.

Согласно изменениям, в случае неуплаты штрафа в установленный срок его исполнение будет осуществляться в принудительном порядке по решению суда, вынесшего приговор, при этом взыскание в первую очередь будет обращено на заработную плату или иной доход осужденного. Если такие доходы отсутствуют либо их недостаточно для полного погашения штрафа, взыскание будет обращено на имущество осужденного или его долю в общей собственности в порядке, предусмотренном законом "Об исполнительном производстве".

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.