Польские пограничники задержали 8 человек за контрабанду метеошарами из Беларуси

Польские пограничники недалеко от белорусской границы задержали восемь человек, которых считают частью сети контрабанды с помощью метеозондов.

Как передает Report, об этом сообщают польские СМИ со ссылкой на пресс-службу Пограничной службы Польши.

Они были задержаны в Подляском воеводстве за попытку незаконного ввоза сигарет.

Всего с начала 2026 года по таким подозрениям задержали 16 человек, стоимость изъятых сигарет достигает 2,8 млн польских злотых ($778 тыс.).