    Другие страны
    • 13 февраля, 2026
    • 13:04
    Польские пограничники задержали 8 человек за контрабанду метеошарами из Беларуси

    Польские пограничники недалеко от белорусской границы задержали восемь человек, которых считают частью сети контрабанды с помощью метеозондов.

    Как передает Report, об этом сообщают польские СМИ со ссылкой на пресс-службу Пограничной службы Польши.

    Они были задержаны в Подляском воеводстве за попытку незаконного ввоза сигарет.

    Всего с начала 2026 года по таким подозрениям задержали 16 человек, стоимость изъятых сигарет достигает 2,8 млн польских злотых ($778 тыс.).

