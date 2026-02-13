Польские пограничники задержали 8 человек за контрабанду метеошарами из Беларуси
Другие страны
- 13 февраля, 2026
- 13:04
Польские пограничники недалеко от белорусской границы задержали восемь человек, которых считают частью сети контрабанды с помощью метеозондов.
Как передает Report, об этом сообщают польские СМИ со ссылкой на пресс-службу Пограничной службы Польши.
Они были задержаны в Подляском воеводстве за попытку незаконного ввоза сигарет.
Всего с начала 2026 года по таким подозрениям задержали 16 человек, стоимость изъятых сигарет достигает 2,8 млн польских злотых ($778 тыс.).
