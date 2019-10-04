Министр спорта Люксембурга извинился за провокацию на матче "Карабах" - "Дюделанж"

"После того как мы забили второй гол, увидели пролетающий за воротами дрон, к которому был прикреплен флаг. Я бы даже не назвал это флагом, он больше напоминал тряпку".

Как сообщает Report, об этом сказал капитан "Карабаха" Рашад Садыгов, комментируя провокацию, устроенную армянами во время матча с люксембургским "Дюделанжем".

По словам 37-летнего защитника, они попытались сделать все, чтобы не позволить приземлиться "флагу" т.н. "Нагорно-Карабахской Республики": "Мы сказали о своем намерении судье, и он отнесся к этому с пониманием, не стал предпринимать никаких мер против нас. Мы не позволили, чтобы эта тряпка приземлилась. Во время перерыва министр спорта Люксембурга принес нам извинения. Если бы вновь была предпринята попытка поднять дрон с этой тряпкой, мы бы не играли. Судья также сказал, что если нечто подобное повторится, игра будет приостановлена. Футболисты продолжили игру с еще большим рвением".

Садыгов сообщил, что во время возникшей паузы они старались быть внимательными: "В тот момент был хаос. Любой предпринятый нами неверный шаг мог стоить нам желтой карточки".

Матч "Карабах" - "Дюделанж" завершился со счетом 4:1.