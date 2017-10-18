Милинко Пантич: Роберт Просинечки проделал хорошую работу в сборной Азербайджана

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Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ "Роберт Просинечки проделал хорошую работу в сборной Азербайджана. 10 очков, полученных в последнем цикле, это высокий результат". Об этом в интервью Report заявил бывший главный тренер клуба "Бакы" Милинко Пантич, оценивая работу Роберта Просинечки в сборной Азербайджана.

51-летний специалист отметил, что Просинечки продемонстрировал рекордный показатель в групповом отборочном раунде Чемпионата мира 2018 года. Он добавил, что работа, проделанная хорошим футболистом и хорошим человеком, налицо.

Напомнив о том, в свое время он играл против Просинечки, Пантич отметил, что они встречались в финальном матче Кубка Испании в 1996 году: "В то время Просинечки играл в "Барселоне", а я в "Атлетико". В решающей встрече мы одержали победу со счётом 1:0. И я забил единственный гол в матче".

Отметим, что Роберт Просинечки 10 апреля 1996 года в городе Сарагоса на стадионе "Ромареда" на 75 минуте заменил Луиша Фигу. Милинко Пантич же, занявший место в стартовом составе, на 41 минуте получил жёлтую карточку, однако ему удалось забить победный гол на 102 минуте встречи. В этой встрече против хорватского специалиста выступал Диего Симеоне, защищающий в настоящее время честь "Атлетико". Пантич в сезоне 2013/2014 возглавлял "Бакы". Он прибыл в Баку в качестве ветерана испанского клуба "Атлетико", который сыграет с "Карабахом" в III туре группового раунда Лиги Чемпионов.