Микколи приговорён к трём с половиной годам тюрьмы за вымогательство

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Суд Палермо приговорил бывшего нападающего сборной Италии Фабрицио Микколи к трём годам и шести месяцам тюрьмы.

Как передает Report, об этом пишет La Gazzetta dello Sport.

Экс-футболист «Ювентуса», «Палермо» и ряда других клубов осуждён за то, что в 2010 году обращался к мафиози Мауро Лауричелле, чтобы тот помог ему вернуть долг в размере € 12 тыс.

По данным следствия, Лауричелле использовал жестокие методы, чтобы выбить из должника Микколи деньги. В 2016 году он был приговорён к одному году условно.

38-летний Микколи, завершивший карьеру в конце 2015 года, считает себя невиновным и подал апелляцию на решение суда. Он утверждает, что не знал о принадлежности Лауричелле к мафии.