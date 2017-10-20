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    Микколи приговорён к трём с половиной годам тюрьмы за вымогательство

    Он обращался к мафиози Лауричелле, чтобы тот помог ему вернуть долг

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Суд Палермо приговорил бывшего нападающего сборной Италии Фабрицио Микколи к трём годам и шести месяцам тюрьмы.

    Как передает Report, об этом пишет La Gazzetta dello Sport.

    Экс-футболист «Ювентуса», «Палермо» и ряда других клубов осуждён за то, что в 2010 году обращался к мафиози Мауро Лауричелле, чтобы тот помог ему вернуть долг в размере € 12 тыс.

    По данным следствия, Лауричелле использовал жестокие методы, чтобы выбить из должника Микколи деньги. В 2016 году он был приговорён к одному году условно.

    38-летний Микколи, завершивший карьеру в конце 2015 года, считает себя невиновным и подал апелляцию на решение суда. Он утверждает, что не знал о принадлежности Лауричелле к мафии.

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