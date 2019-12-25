Между сборными Азербайджана и Турции состоится товарищеский матч

Между сборными Азербайджана и Турции по футболу состоится товарищеский матч.

Как сообщает Report, об этом в интервью TRT Spor сказал главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш.

По его словам, матч состоится 26 мая будущего года в Анталье.

Гюнеш отметил, что очень рад проведению двух игр группового этапа Евро-2020 в Азербайджане.

Отметим, что 13 июня на Бакинском олимпийском стадионе сыграют сборные Уэльса и Швейцарии. 17 июня в Баку встретятся Турция-Уэльс, 31 июня – Швейцария с Турцией. Кроме того в столице Азербайджана состоится одна игра четвертьфинала.

Открытие Евро-2020 состоится матчем между Италией и Турцией в Риме на "Стадио Олимпио".