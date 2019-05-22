Месут Озил: До встречи в Баку

Футболист английского "Арсенала" Месут Озил до предстоящего в Баку финала Лиги Европы с "Челси" обратился к азербайджанским болельщикам.

Как сообщает Report, на своей странице в Твиттер полузащитник турецкого происхождения напомнил, что до финала осталась неделя.

Написав "Мы сделали это, мы в финале. До встречи в Баку", Озил поделился сделанными во время прогулки по Баку фотографиями и фото с прошедшего 4 октября 2018 года на Бакинском олимпийском стадионе матча II тура группового этапа Лиги Европы с "Карабахом".

Отметим, что финальный матч пройдет на той же арене 29 мая.