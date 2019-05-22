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Месут Озил: До встречи в Баку

Месут Озил: До встречи в Баку

Футболист английского "Арсенала" Месут Озил до предстоящего в Баку финала Лиги Европы с "Челси" обратился к азербайджанским болельщикам. 

Как сообщает Report, на своей странице в Твиттер полузащитник турецкого происхождения напомнил, что до финала осталась неделя. 

Написав "Мы сделали это, мы в финале. До встречи в Баку", Озил поделился сделанными во время прогулки по Баку фотографиями и фото с прошедшего 4 октября 2018 года на Бакинском олимпийском стадионе матча II тура группового этапа Лиги Европы с "Карабахом". 

Отметим, что финальный матч пройдет на той же арене 29 мая. 

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